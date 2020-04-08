Мане высказался о возможном досрочном завершении сезона из-за коронавируса

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Мане высказался о возможном досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, как отнесется к досрочному завершению чемпионата из-за пандемии коронавиурса.

Отметим, в случае прекращения розыгрыша "Ливерпуль", несмотря на 25-очковый отрыв, не станет чемпионом.

"Я хочу выигрывать и завоевывать титулы. Но в нынешней ситуации я приму и пойму любое решение, что бы ни было. Да, "Ливерпулю" придется непросто, если клуб не получит титул, но сейчас всему миру очень трудно. Что касается меня - чемпионство моя мечта, и я хотел бы выиграть титул в этом году. Если не получится - я пойму. Будем надеяться, что нам удастся выиграть в следующем сезоне", - приводит TalkSPORT слова Мане.

В Англии количество подтвердившихся случаев заражения Covid-19 - 55 242. Умерло более 6 тысяч человек.

А еще: Клопп: "Впервые увидев Мане, я подумал, у меня нет времени возиться с ним"| http://soccernews.ru
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