Мане: "Я бы обменял выигрыш ЛЧ с "Ливерпулем" на победу Сенегала в Кубке Африки"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что его мечтой является выигрыш Кубка Африки со сборной Сенегала.
"Все зависит от нас, мы можем добиться невероятного успеха. Сенегал является одним из фаворитов, но этого недостаточно, чтобы выиграть турнир.
Выиграть турнир с командой, которая никогда не становилась чемпионом, будет чем-то невероятным. Я бы обменял выигрыш Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" на победу Сенегала в Кубке Африки. Это моя безумная мечта", - цитирует Мане France Football.
В первом туре группового этапа Кубка Африки-2019 Сенегал обыграл Танзанию со счетом 2:0. В следующем туре команды сыграет с Алжиром. Матч состоится 27 июня.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
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|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16