Мане: "Я единственный профессиональный футболист, который не умеет играть на PlayStation"

3 Теги ливерпульсадио мане

Мане: "Я единственный профессиональный футболист, который не умеет играть на PlayStation"
Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, что он не играет на PlayStation.

"На меня совсем не влияют деньги и публичность. Я стараюсь избегать этого, не пользуюсь социальными сетями. Я стараюсь как можно чаще ездить в родную деревню. Это помогает мне не терять связь с реальностью.

Я скромный человек, который хотел стал футболистом, но не звездой. Наверное, я единственный профессиональный футболист в мине, который не умеет играть на PlayStation. Я никогда не пробовал и мне это не интересно. Я даже не знаю, как пользоваться джойстиком. Я предпочитаю играть в UNO (американская карточная игра - прим. Soccernews)", - приводит слова Мане France Football.

В минувшем сезоне 27-летний Мане провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: Моуринью может возглавить "Ньюкасл". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

В мине?

Ответить
Крош
Крош

Глушаков:"Я я единственный непрофессиональный футболист в мире, который не умеет играть не только на PlayStation,но и в реальный футбол.Я даже не знаю, как пользоваться и джойстиком,и головой,и ногами. Я никогда не пробовал и мне это не интересно.Ну, ладно,где тут у вас баня прокладки и шлюхи и водочка."

Ответить
Крош
Крош

Шулер

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Глушаков высказался о Каррере

Глушаков высказался о Каррере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов