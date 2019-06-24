Мане: "Я единственный профессиональный футболист, который не умеет играть на PlayStation"



Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, что он не играет на PlayStation.

"На меня совсем не влияют деньги и публичность. Я стараюсь избегать этого, не пользуюсь социальными сетями. Я стараюсь как можно чаще ездить в родную деревню. Это помогает мне не терять связь с реальностью.

Я скромный человек, который хотел стал футболистом, но не звездой. Наверное, я единственный профессиональный футболист в мине, который не умеет играть на PlayStation. Я никогда не пробовал и мне это не интересно. Я даже не знаю, как пользоваться джойстиком. Я предпочитаю играть в UNO (американская карточная игра - прим. Soccernews)", - приводит слова Мане France Football.

В минувшем сезоне 27-летний Мане провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал пять результативных передач.

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