Мане: "Я хочу стать легендой "Ливерпуля"

Теги ливерпульсадио мане

Мане: "Я хочу стать легендой "Ливерпуля"

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что он надеется еще долго играть за мерсисайдцев.

"Я хочу стать легендой "Ливерпуля" и всей Премьер-лиги. Я сделаю все, чтобы завоевать трофеи с клубом. Я рад играть за "Ливерпуль". Мне нравится быть здесь каждый день", - цитирует Мане Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Мане является одной из трансферных целей мадридского "Реала".

В нынешнем сезоне 27-летний Мане провел за "Ливерпуль" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Мане вышел на второе место в истории "Ливерпуля" по числу голов в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились все полуфиналисты Лиги Чемпионов

Определились все полуфиналисты Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 33 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
Полная таблица

топ-5 тегов