Мане: "Я хочу стать легендой "Ливерпуля"

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что он надеется еще долго играть за мерсисайдцев.

"Я хочу стать легендой "Ливерпуля" и всей Премьер-лиги. Я сделаю все, чтобы завоевать трофеи с клубом. Я рад играть за "Ливерпуль". Мне нравится быть здесь каждый день", - цитирует Мане Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Мане является одной из трансферных целей мадридского "Реала".

В нынешнем сезоне 27-летний Мане провел за "Ливерпуль" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи.

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