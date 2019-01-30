Мане забил 10+ голов в пятом сезоне АПЛ подряд
Полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане отметился голом в матче с "Лестером" (1:0, идет первый тайм) в 24-м туре АПЛ.
26-летний футболист забил 10 гол в нынешнем сезоне АПЛ.
Мане забивает как минимум 10 голов в пятом сезоне премьер-лиги подряд. Больше всего сенегалец забивал в сезоне-2016/17 (13).
"Ливерпуль" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 60 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11