Мане забил 10+ голов в пятом сезоне АПЛ подряд

Полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане отметился голом в матче с "Лестером" (1:0, идет первый тайм) в 24-м туре АПЛ.

26-летний футболист забил 10 гол в нынешнем сезоне АПЛ.

Мане забивает как минимум 10 голов в пятом сезоне премьер-лиги подряд. Больше всего сенегалец забивал в сезоне-2016/17 (13).

"Ливерпуль" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 60 баллов.

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