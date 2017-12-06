Мане забил четвертый мяч в ворота "Спартака"

Вингер английского "Ливерпуля" Садио Мане забил четвертый мяч в ворота московского "Спартака" в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов. Случилось это на 47-й минуте поединка. Ассистентом у сенегальца выступил Джеймс Милнер.

Напомним, Хусаинов прокомментировал пенальти, назначенный в ворота "Спартака". | soccernews.ru