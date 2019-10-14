Мане: "Зачем мне Феррари, дорогие часы и самолёты, если я могу помогать людям"

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Мане: "Зачем мне Феррари, дорогие часы и самолёты, если я могу помогать людям"

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане дал понять, что для него благотворительность гораздо важнее покупки предметов роскоши.

"Зачем мне 10 Феррари, 20 дорогих часов или 2 самолёта? Я пережил тяжёлые времена. Я голодал, работал в поле, играл в футбол босиком, не имел образования. Сегодня я могу помогать своим людям - строить школы, стадионы, покупать им одежду и еду. Я предпочитаю, чтобы мои люди получили часть того, что дала мне жизнь", - цитирует сенегальца Sensivel-Mente.

27-летний Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, сыграл 134 матча, забил 67 голов и сделал 24 ассиста.

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