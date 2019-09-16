Мане заявил о примирении с Салахом

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане сообщил, что он помирился с партнёром по атаке Мохамедом Салахом.

Напомним, что СМИ сообщили о конфликте между сенегальцем и египтянином после матча третьего тура АПЛ "Бернли" - "Ливерпуль".

В той игре Салах не отдал пас Мане в удобной ситуации, вследствие чего последний публично выразил разочарование действиями одноклубника.

"Обиды в прошлом. Такие моменты происходят в футболе. Иногда приходится говорить в лицо друг другу определённые вещи. Но мы уже помирились и стали такими же добрыми друзьями, какими были раньше", - цитирует Мане Metro.

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