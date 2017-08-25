Мангаля близок к переходу в "Интер"

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Мангаля близок к переходу в "Интер"

Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангаля в ближайшее время станет игроком "Интера", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "нерадзурри" возьмут 26-летнего француза в аренду. Ожидается, что сделка будет закрыта на выходных.

Напомним, что прошлый сезон Мангаля провёл на правах аренды в "Валенсии". 

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