Мангаля близок к переходу в "Интер"

Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангаля в ближайшее время станет игроком "Интера", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "нерадзурри" возьмут 26-летнего француза в аренду. Ожидается, что сделка будет закрыта на выходных.

Напомним, что прошлый сезон Мангаля провёл на правах аренды в "Валенсии".

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