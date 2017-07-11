Мангаля может оказаться в ПСЖ

Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангаля может вернуться на родину.

Как сообщает France Football, ПСЖ намерен арендовать 26-летнего француза.

Несмотря на это, английский клуб хочет договориться о продаже футболиста за 25 миллионов евро

В прошлом сезоне Мангаля играл в аренде за "Валенсию". За испанцев он провел 33 матча и забил два гола.

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