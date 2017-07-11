Мангаля может оказаться в ПСЖ

Теги эльяким мангаляпсжманчестер сити

Мангаля может оказаться в ПСЖЗащитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангаля может вернуться на родину.

Как сообщает France Football, ПСЖ намерен арендовать 26-летнего француза.

Несмотря на это, английский клуб хочет договориться о продаже футболиста за 25 миллионов евро

В прошлом сезоне Мангаля играл в аренде за "Валенсию". За испанцев он провел 33 матча и забил два гола. 

Читайте: "Реал" хочет купить Мангаля | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов