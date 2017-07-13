Мангаля может перейти в ПСЖ
ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Манчестер Сити" Эльякиму Мангаля, сообщает ESPN.
По сведениям издания, парижане видят в 26-летнем французе альтернативу Пепе, который перебрался в "Бешикташ". При этом клуб намерен арендовать центрбека, в то время как "горожане" хотят продать игрока за 20,5 миллионов евро.
Напомним, что прошлый сезон Мангаля провёл на правах аренды в "Валенсии", сыграл 33 матча и забил 2 гола.
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|38
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|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
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|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
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|44
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|Метц
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|Монпелье
|38
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|Дижон
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|ФК Кан
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|Нанси
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