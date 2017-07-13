Мангаля может перейти в ПСЖ

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Мангаля может перейти в ПСЖ

ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Манчестер Сити" Эльякиму Мангаля, сообщает ESPN.

По сведениям издания, парижане видят в 26-летнем французе альтернативу Пепе, который перебрался в "Бешикташ". При этом клуб намерен арендовать центрбека, в то время как "горожане" хотят продать игрока за 20,5 миллионов евро.

Напомним, что прошлый сезон Мангаля провёл на правах аренды в "Валенсии", сыграл 33 матча и забил 2 гола. 

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