Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангаля может стать игроком "Сток Сити", о чем сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что клубы уже провели переговоры по трансферу 26-летнего француза.

В минувшем сезоне 26-летний Мангала играл на правах аренды за "Валенсию". В Примере защитник провёл 30 матчей и забил два гола.

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