Мангаля рискует пропустить остаток сезона

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Мангаля рискует пропустить остаток сезона

Защитник "Эвертона" Эльяким Мангаля травмировал колено в недавнем матче против "Кристал Пэлас", сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, у 27-летнего француза подозрение на разрыв крестообразных связок. Если диагноз подтвердится, то центрбек пропустит остаток сезона.

Напомним, что Мангаля выступает за "Эвертон" на правах аренды, а права на него принадлежат "Манчестер Сити".

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