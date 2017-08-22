Мангаля заинтересовал "Интер"

Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангаля может стать игроком миланского Интера.

Источник сообщает, что миланцы хотят арендовать француза с возможностью выкупа прав на него.

Напомним, что соглашение игрока с "Манчестер Сити" рассчитано до 2019 года. В клубе уже дали понять, что француз не входит в планы тренерского штаба.

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