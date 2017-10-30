Мангаля зимой может перебраться в "Интер"

Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангаля, скорее всего, зимой переберется в Серию А.

Как сообщает Talksport, в услугах игрока заинтересован "Интер". Сообщается, что наставник "Сити" Хосеп Гвардиола не против ухода футболиста.

В текущем сезоне Мангаля принял участие лишь в трех матчах.

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