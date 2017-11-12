Манише назвал худшего тренера в своей карьере

Теги атлетико мадрид

Манише назвал худшего тренера в своей карьереИзвестный в прошлом португальский футболист Манише назвал худшего тренера, с которым его приходилось работать в его карьере.

"Когда я перешел в "Атлетико", тренером команды был Агирре, с которым у меня уже были проблемы. И вот приходит Абель Ресино, что было еще хуже. Я не знаю, как ему удалось стать тренером. Это позор. Он был самым худшим тренером, с которым я когда-либо работал", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

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