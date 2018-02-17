Манише не исключает возвращение в Россию

Известный в прошлом португальский футболист Манише не исключил своего возвращения в Россию, где он с 2005 по 2006 год выступал за московское "Динамо".

"Сейчас я занят, но вы же знаете, что я всегда открыт к предложениям, поэтому не могу ничего исключать. В будущем вполне возможно, что я окажусь в одном из российских клубов, учитывая то, что я уже очень хорошо изучил вашу страну, российский менталитет и у меня здесь много друзей. Я буду рад вновь попробовать себя в России" - сказал 40-летний португалец.

Отметим, что сейчас Манише является президентом любительского клуба "Камаша". Ранее он пробовал себя на тренерском поприще, будучи ассистентом наставника "Пасуш де Феррейры".

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