Манкильо стал игроком "Ньюкасла"

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Манкильо стал игроком "Ньюкасла"

Защитник мадридского "Атлетико" Хавьер Манкильо перешел в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 23-летний испанец заключил с "сороками" контракт до лета 2020 года.

Манкильо является воспитанником "Атлетико", за основную команду "матрасников" выступал с 2011 года, сыграл 17 матчей и сделал 1 результативную передачу. Сдавался в аренду "Ливерпулю", "Марселю" и "Сандерленду".

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