Манкунианское дерби на американской земле: "Манчестер Сити" сразится с "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "НРГ" (Хьюстон)

Начало матча: 04:30

Дерби Манчестера, в котором встретятся команды Гвардиолы и Моуринью – одно из самых интересных противостояний проходящего в данный момент в США Международного кубка чемпионов. Оба клуба ставят перед собой самые высокие задачи на предстоящий сезон и активно ведут себя в это трансферное окно. "Манчестер Сити" на данный момент сделал три громких приобретения. Из "Тоттенхэма" пришел Кайл Уокер, который стал самым дорогим защитником в мире (новая планка – 51 миллион евро), также за 50 миллионов евро у "Монако" был выкуплен контракт португальца Бернарду Силвы. Наконец, третье серьезное приобретение – бразильский вратарь Эдерсон, который ранее выступал за "Бенфику", а сейчас добавить надежности игре на последнем рубеже, так как купленный в прошлом сезоне Клаудио Браво надежд не оправдал. Помимо этих трех игроков, команду пополнил также молодой бразилец Дуглас Луис. Всего "Манчестер Сити" на данный момент потратил 153 миллиона евро. Существенных потерь у клуба нет, ушли лишь резервисты (Унал, Муй, Нолито, Собрино), а также несколько ветеранов, которые потеряли место в составе (Клиши, Сабалета, Кабальеро, Санья, Хесус Навас).

"Манчестер Юнайтед" также не дремал на рынке, "Красные дьяволы" заполучили Ромелу Лукаку, за которого были заплачены феноменальные 85 миллионов евро. Бельгиец станет главной ударной силой "МЮ" после того, как Ибрагимович из-за травмы покинул команду. Ромелу отлично проявил себя в "Эвертоне", забив за команду 87 голов, но при этом в "Челси" ни разу не отличился. Лукаку стал опытнее и теперь снова попробует заиграть в английском гранде. Также "Манчестер Юнайтед" укрепил оборону, купив у "Бенфики" шведа Виктора Линделефа. В то же время, из клуба ушли Ибрагимович (он еще может вернуться зимой), Руни и Янузай.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 174 официальные встречи: 72 победы у "МЮ", 52 ничьи, 59 раз выигрывал "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне "МЮ" выиграл у "Манчестер Сити" на "Олд Траффорд" со счетом 1:0, на "Этихад" была зафиксирована нулевая ничья.

В 2016 году команды должны были сыграть в рамках Международного кубка чемпионов, однако встреча в Китае была отменена из-за плохой погоды.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Сити": Эдерсон, Коларов, Компани, Стоунз, Уокер, Туре, Де Брюйне, Давид Силва, Сане, Бернарду Силва, Габриэль Жезус.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линдлеф, Байи, Блинд, Валенсия, Эррера, Погба, Феллаини, Мхитарян, Лингард, Лукаку.

Прогноз на матч:

Обе команды могут надеяться на победу в отчетной игре, вряд ли мы увидим подавляющее преимущество одного из клубов. Судьбу поединка вполне могут решить и послематчевые пенальти.

Букмекеры предлагают на победу "МЮ" коэффициент 1.9, на "Манчестер Сити" – 2.0.

Вячеслав Горбачев

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