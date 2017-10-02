Маннингер назвал лучшего вратаря в мире

Экс-голкипер Александр Маннингер рассказал, кого считает лучшим вратарем в мире.

"Лучший голкипер в мире? Есть только один Джанлуиджи Буффон. Он словно написал книгу о вратарском искусстве. Он совершенен, Буффон - ориентир для вратарей вот уже 20 лет.

В Турине особая атмосфера, у меня были фантастические товарищи по команде, и я понимаю, почему "Юве" так много побеждает. В этом сезоне конкуренция усилится, но я думаю, что они снова выиграют скудетто" - приводит слова Маннингера Radio Onda Libera.

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