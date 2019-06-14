Манолас может перейти в "Милан"
"Милан" проявляет интерес к греческому защитнику "Ромы" Костасу Маноласу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, миланский клуб намерен приобрести игрока в летнее трансферное окно. "Рома" может согласиться на продажу, так как клубу нужно крупная сумма до 30 июня из-за финансового фэйр-плей. Сумма отступных в контракте грека составляет 36 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Маноласом интересуются английские топ-клубы, но трансфер так и не состоялся.
В минувшем сезоне 28-летний Манолас провел за "Рому" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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