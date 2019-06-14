Манолас может перейти в "Милан"

Теги миланромакостас маноластрансферы

Манолас может перейти в "Милан"

"Милан" проявляет интерес к греческому защитнику "Ромы" Костасу Маноласу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, миланский клуб намерен приобрести игрока в летнее трансферное окно. "Рома" может согласиться на продажу, так как клубу нужно крупная сумма до 30 июня из-за финансового фэйр-плей. Сумма отступных в контракте грека составляет 36 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Маноласом интересуются английские топ-клубы, но трансфер так и не состоялся.

В минувшем сезоне 28-летний Манолас провел за "Рому" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Милан" подпишет боснийского хавбека. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо

Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов