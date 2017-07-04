Манолас может перейти в ПСЖ

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Манолас может перейти в ПСЖ

ПСЖ проявляет интерес к греческому защитнику "Ромы" Костасу Маноласу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также грек входит в сферу интересов "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что 26-летний Манолас был близок к переходу в "Зенит" за 35 миллионов евро, но это трансфер сорвался.

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