Манолас: "Мы не будем делать особый упор на Салахе, потому что ранее мы остановили "Барселону" с Месси"

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Манолас: "Мы не будем делать особый упор на Салахе, потому что ранее мы остановили "Барселону" с Месси"

Защитник "Ромы" Костас Манолас прокомментировал предстоящую игру против "Ливерпуля".

"Мы не будем делать особый упор на Салахе, потому что ранее мы остановили "Барселону" с Лионелем Месси. Можем остановить и Салаха. Понятно, что это будет непросто, но мы готовы.

Мы верим в ту футбольную философию, которую нам прививает тренер. "Рома" всегда должна гнуть свою линию, невзирая на соперника" - приводит слова Маноласа Football Italia.

Поединок между "Ливерпулем" и "Ромой" состоится 24 апреля.

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Я с Вами , грязных саксов нужно опустить ... !

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