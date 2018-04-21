Манолас: "Мы не будем делать особый упор на Салахе, потому что ранее мы остановили "Барселону" с Месси"
Защитник "Ромы" Костас Манолас прокомментировал предстоящую игру против "Ливерпуля".
"Мы не будем делать особый упор на Салахе, потому что ранее мы остановили "Барселону" с Лионелем Месси. Можем остановить и Салаха. Понятно, что это будет непросто, но мы готовы.
Мы верим в ту футбольную философию, которую нам прививает тренер. "Рома" всегда должна гнуть свою линию, невзирая на соперника" - приводит слова Маноласа Football Italia.
Поединок между "Ливерпулем" и "Ромой" состоится 24 апреля.
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