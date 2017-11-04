Защитник сборной Греции Костас Манолас не сыграет против Хорватии в стыковом матче ЧМ-2018.

Футболист был дисквалифицирован на одну игру за намеренное получение жёлтой карточки в матче с командой Кипра (2:1).

Решение было принято ФИФА.

Матч с Хорватией состоится 12 ноября.

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