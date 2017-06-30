Манолас не захотел переходить в "Зенит" из-за смены образа жизни

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Манолас не захотел переходить в "Зенит" из-за смены образа жизни
Греческий защитник "Ромы" Костас Манолас принял решение отказаться от перехода в "Зенит", сообщает Corriere Dello Sport.

По сведениям издания, футболист посчитал, что переезд в Россию станет для него слишком резкой сменой образа жизни.

Ранее сообщалось, что "Зенит" был готов платить 26-летнему Маноласу зарплату в 5 миллионов евро. Но в последний момент питерцы предложили греку получать зарплату в рублях, что вызвало его резкое недовольство.

Не пропустите: "Зенит" решил не покупать Маноласа. | http://soccernews.ru

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