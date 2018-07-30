Манолас ополчился против игрока "Барселоны"

Защитник "Ромы" Костас Манолас ополчился против новичка "Барселоны" Малкома.

В преддверии матча между "волками" и "сине-гранатовыми" в рамках Международного кубка чемпионов греческий центрбек резко ответил на вопрос о бразильском вингере.

"Малком? Кто это? Я его не знаю, и у меня нет причин приветствовать его. Он предпочёл "Роме" - "Барселону" - цитирует Маноласа Sport.es.

Напомним, что "Рома" согласовала трансфер Малкома, однако в итоге футболист перебрался в "Барселону".

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