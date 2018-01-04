Манолас прокомментировал свой несостоявшийся переход в "Зенит"

Защитник итальянской "Ромы" Костас Манолас прокомментировал свой несостоявшийся переход в питерский "Зенит".

"Летом у меня было предложение от "Зенита", мы были близки к завершению сделки, но в конце концов я захотел остаться здесь, в Риме, и я - счастлив. Я продлил контракт с клубом и обещаю, что всегда буду делать все возможное для команды, потому что я хочу остаться здесь надолго", - цитирует 26-летнего бека Sky Sport Italia.

Напомним, "Зенит" и "Краснодар" могут совершить громкий обмен игроками. | soccernews.ru