Манолас прокомментировал свой несостоявшийся переход в "Зенит"

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Манолас прокомментировал свой несостоявшийся переход в "Зенит"Защитник итальянской "Ромы" Костас Манолас прокомментировал свой несостоявшийся переход в питерский "Зенит".

"Летом у меня было предложение от "Зенита", мы были близки к завершению сделки, но в конце концов я захотел остаться здесь, в Риме, и я - счастлив. Я продлил контракт с клубом и обещаю, что всегда буду делать все возможное для команды, потому что я хочу остаться здесь надолго", - цитирует 26-летнего бека Sky Sport Italia.

Напомним, "Зенит" и "Краснодар" могут совершить громкий обмен игроками. | soccernews.ru

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