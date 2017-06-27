Манолас пройдет медобследование в "Зените" в среду

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Манолас пройдет медобследование в "Зените" в среду
Греческий защитник "Ромы" Костас Манолас близок к переходу в "Зенит", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, футболист должен пройти медицинское обследование для питерского клуба в среду, 28 июня. Если все будет в порядке, то грек станет игроком "Зенита" в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 26-летнего Маноласа хочет купить "Челси".

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