Манолас вернется в Грецию

Фото: инстаграм Маноласа/Автор неизвестен

Греческий защитник "Наполи" Костас Манолас вернется на родину и станет футболистом "Олимпиакоса", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист уже прошел медицинский осмотр в греческом клубе. Сумма трансфера составит около 1,8 миллиона евро.

Отмечается, что для трансфера в "Олимпиакос" Манолас согласился на снижение оклада. В "Наполи" он получал 4,5 миллиона евро в год после вычета налогов, а в греческом клубе его зарплата будет в 3 раза меньше – 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Серии А Манолас сыграл 4 матча.

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