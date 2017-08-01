Манолас: "Я остаюсь в "Роме"

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Манолас: "Я остаюсь в "Роме"

Греческий защитник "Ромы" Костас Манолас заявил, что он не покинет клуб этим летом.

"Я точно остаюсь в "Роме" на следующий сезон", - приводит слова Маноласа Corriere dello Sport.

Напомним, что 26-летний Манолас был близок к переходу в "Зенит", но этот трансфер сорвался. Также греком интересовались "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

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