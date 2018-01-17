Маноло Санчис не видит ничего страшного в уходе Роналду из "Реала"

Бывший капитан мадридского "Реала" Маноло Санчис поделился мыслями по поводу возможного ухода из королевского клуба португальского форварда Криштиану Роналду.

"Если "Реал" провалится в этом сезоне, то Роналду может уходить. Альфредо Ди Стефано тоже в своё время покидал клуб. Никакой драмы нет - все уходят" - приводит слова Санчиса AS.

Ранее сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес разрешил агенту Роналду искать новый клуб для своего клиента.

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