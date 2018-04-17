Манон Марсо - актриса, встречавшаяся с Каримом Бензема

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Манон Марсо - актриса, встречавшаяся с Каримом БенземаОтношения форварда мадридского "РеалаКарима Бензема с французской актрисой Манон Марсо, зародившиеся пять лет назад, продлились недолго. Тем не менее, жгучая экс-подруга нападающего королевского клуба по праву получила "место под солнцем", то есть возможность стать очередной героиней нашей постоянной рубрики.

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2 Атлетико Мадрид 32 71
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 32 40
12 Леганес 32 39
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14 Атлетик Бильбао 32 39
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