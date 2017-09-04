Мансано: "Паулиньо преуспеет в Испании"

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Мансано: "Паулиньо преуспеет в Испании"Главный тренер китайского "Гуйчжоу Чжичэн" Грегорио Мансано, известный в Испании по работе с "Мальоркой", "Севильей" и мадридским "Атлетико", похвалил покупку каталонской "Барселоной" полузащитника "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо.

"Мы не просто говорим о каком-либо футболисте из китайского чемпионата, а об очень важном - лучшем в местной лиге, который выиграл шесть титулов со своим клубом и является игроком сборной Бразилии. Кажется, что в Испании существует только один способ подписать игроков - тратя миллионы. Но нет, есть более дешевые варианты, которые в итоге дают равные, а иногда и лучшие результаты.

Он - очень конкурентный игрок, он хорошо поработал в Китае, и я думаю, что он преуспеет в Испании. Паулиньо технически хорошо оснащен. Он может бить с дальних дистанций, он может вскрывать защиту. Он обладает всеми характеристиками, которые хорошо работают в "Барселоне", - цитирует 61-летнего специалиста Marca.

Напомним, Альба призвал болельщиков "Барселоны" не паниковать преждевременно. | soccernews.ru

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