Мануэл Фернандеш: "Достоин места в сборной Португалии"

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Мануэл Фернандеш: "Достоин места в сборной Португалии"Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш высказался о своих невызовах в сборную Португалии.

"Почему не получаю вызов в сборную? Это вопрос главному тренеру сборной. Но для меня это странно, да. По-моему, я заслуживаю того, чтобы играть за Португалию. Были моменты - например когда я играл за "Валенсию" раз в две недели, - когда я был не достоин места в сборной, но меня вызывали.

А сейчас я полностью заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе - я уж не говорю о заявочном списке из 23-х футболистов. Но мое мнение не совпадает с мнением тренера. Я могу долго рассуждать об этом, но настоящую причину знает только Фернанду Сантуш", - цитирует 31-летнего хавбека чемпионат.com.

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