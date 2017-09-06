Мануэл Фернандеш: "Локомотив" уступает по составу "Зениту" и "Спартаку"

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш высказался о перспективах своей команды побороться за высокие места в Премьер-Лиге.

"Что удивительного в нашем втором месте? Мы просто стали настоящей командой. Это главное. Отлично знаем свои сильные стороны, а также минусы, над устранением которых усердно работаем. Если продолжим в том же духе, то окажемся в итоге на очень хорошей позиции.

Хотя по составу уступаем тем же "Зениту" и "Спартаку". У них - больше индивидуально сильных игроков, футболистов хай-класса, больше возможностей для маневра. Но мы берем другим - командными взаимодействиями и грамотной тактикой. И благодаря этому способны оказаться по итогам сезона высоко в таблице, даже в медалях", - цитирует 31-летнего хавбека СЭ.

Напомним, вчера в товарищеском матче "Локомотив" разгромил словенский "Анкаран". | soccernews.ru