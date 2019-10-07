Мануэл Фернандеш назвал любимое блюдо в России

Игрок "Краснодара" Мануэл Фернандеш рассказал о любимом российском блюде и сложностях, с которыми ему приходится сталкиваться в России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



"Не привык в России к холоду. В Москве холоднее, чем в Краснодаре, и это было не слишком комфортно. По-моему, к холоду невозможно привыкнуть!

Что больше всего нравится? Гречка. В России я открыл для себя гречневую кашу, теперь она всегда входит в мой рацион.

Года три назад мне подарили книгу "Анна Каренина" на русском, я попытался её прочесть и не смог. В итоге обменял на английскую версию", - сказал Фернандеш.

Португалец перешел в "Крансодар" этим летом из "Локомотива", в котором провел 5 лет. Футболист перешел в краснодарский клуб на правах свободного агента до конца этого сезона.

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