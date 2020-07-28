Мануэл Фернандеш не намерен завершать карьеру

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Мануэл Фернандеш не намерен завершать карьеру

Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэла Фернандеша, рассказал о планах своего клиента после ухода из "Краснодара".

"Говорить о будущем Ману ещё рано. Собирается ли он завершать карьеру? Конечно, нет", - цитирует агента "Р-Спорт".

Напомним, что 34-летний португалец покинул "Краснодар" в минувший четверг в связи с истечением срока контракта.

В минувшем сезоне Фернандеш записал в свой актив 3 забитых гола в 19 матчах.

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