Мануэл Фернандеш не заинтересован в переезде в Турцию

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш не заинтересован в своем переезде в Турцию.

Об этом, как информирует sport24.ru, сообщил агент 32-летнего хавбека Паулу Барбоза. В частности, он рассказал: "Вопрос переезда в Турцию или любую другую страну для Мануэла не стоит. Его приоритет - продление контракта с "Локомотивом". У нас есть такое желание, и клуб, вроде бы, тоже такое желание обозначил. Ждем начала переговоров".

Напомним, ранее сообщалось, что Фернандеш хочет вернуться в Турцию. | soccernews.ru