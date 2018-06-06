Мануэл Фернандеш не заинтересован в переезде в Турцию

Теги локомотив москвамануэл фернандеш

Мануэл Фернандеш не заинтересован в переезде в ТурциюПолузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш не заинтересован в своем переезде в Турцию.

Об этом, как информирует sport24.ru, сообщил агент 32-летнего хавбека Паулу Барбоза. В частности, он рассказал: "Вопрос переезда в Турцию или любую другую страну для Мануэла не стоит. Его приоритет - продление контракта с "Локомотивом". У нас есть такое желание, и клуб, вроде бы, тоже такое желание обозначил. Ждем начала переговоров".

Напомним, ранее сообщалось, что Фернандеш хочет вернуться в Турцию. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов