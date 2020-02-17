Мануэл Фернандеш отсудил 12 миллионов у "Локомотива"

Португальский полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш выиграл суд у своего бывшего клуба московского "Локомотива", сообщает Telegram-канал Футбольный Биги.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск футболиста и постановил, что "Локомотив" должен выплатить ему 11 миллионов 97 тысяч рублей, а также еще пять процентов от этой суммы из-за инфляции. Кроме того, российский клуб заплатит пять тысяч франков судебных издержек.

Португалец посчитал, что ему недоплатили в период, когда президентом "железнодорожников" была Ольга Смородская.

34-летний Фернандеш выступал за "Локомотив" с 2014 по 2019 годы. Всего он провел за клуб 144 матча, забил 34 гола и отдал 28 результативных передач.

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