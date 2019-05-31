Мануэл Фернандеш покидает "Локомотив"
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш не договорился с клубом о продлении контракта, сообщают российские СМИ.
Таким образом, португальский игрок через месяц станет свободным агентом и покинет московскую команду.
"Железнодорожники" срочно начинают искать нового центрального хавбека, поскольку ранее из клуба ушёл ещё и Игорь Денисов.
33-летний Фернандеш выступал за "Локомотив" с 2014 года, сыграл 144 матча, забил 34 гола и сделал 28 ассистов.
Не пропустите: "Локомотив" хочет подписать нападающего "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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