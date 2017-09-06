Мануэл Фернандеш: "Предложений от других клубов не получал"

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш высказался о своем возможном уходе из клуба.

"Насколько знаю, никаких конкретных предложений на мой счет от других клубов в "Локомотив" не поступало. Да и с чего мне сейчас уходить? У нас многое получается. Есть Лига Европы, где мы должны выходить из группы. Есть хорошие позиции в чемпионате, где мы ставим высокие цели. А главное - есть сплоченная команда", - цитирует 31-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Фернандеш оценил турнирные перспективы "Локомотива" в РФПЛ. | soccernews.ru