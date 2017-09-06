Мануэл Фернандеш: "Предложений от других клубов не получал"

Теги мануэл фернандешлокомотив москва

Мануэл Фернандеш: "Предложений от других клубов не получал"Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш высказался о своем возможном уходе из клуба.

"Насколько знаю, никаких конкретных предложений на мой счет от других клубов в "Локомотив" не поступало. Да и с чего мне сейчас уходить? У нас многое получается. Есть Лига Европы, где мы должны выходить из группы. Есть хорошие позиции в чемпионате, где мы ставим высокие цели. А главное - есть сплоченная команда", - цитирует 31-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Фернандеш оценил турнирные перспективы "Локомотива" в РФПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 СКА Хабаровск 8 6
15 Анжи 8 6
16 Амкар 8 5
Полная таблица

топ-5 тегов