Мануэл Фернандеш рассказал, с какими словами у него ассоциируется президент России Путин

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Краснодара" Мануэл Фернандеш поведал о своём отношении к президенту России Владимиру Путину.

"Он у меня ассоциируется со словами "власть" или "могущество" и с большим авторитетом. Сложно что-то ещё добавить, так как я пристально не слежу за политикой", - цитирует португальца "Всё про спорт".

Стоит отметить, что Фернандеш выступает в России с 2014 года.

Путин является президентом России с конца 1999 года, за исключением четырёхлетнего периода (2008-2012), когда страной руководил Дмитрий Медведев.

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