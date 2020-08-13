Мануэл Фернандеш рассказал, с какими словами у него ассоциируется президент России Путин
Бывший полузащитник "Локомотива" и "Краснодара" Мануэл Фернандеш поведал о своём отношении к президенту России Владимиру Путину.
"Он у меня ассоциируется со словами "власть" или "могущество" и с большим авторитетом. Сложно что-то ещё добавить, так как я пристально не слежу за политикой", - цитирует португальца "Всё про спорт".
Стоит отметить, что Фернандеш выступает в России с 2014 года.
Путин является президентом России с конца 1999 года, за исключением четырёхлетнего периода (2008-2012), когда страной руководил Дмитрий Медведев.
Не пропустите: Мануэл Фернандеш не намерен завершать карьеру. | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: Райкович стал игроком "Локомотива"
-
Президент ПСЖ: "Неймар и Мбаппе никогда не уйдут из клуба"
-
"Ювентус" предлагал "Барселоне" купить Роналду
-
А все могло бы быть по-другому: "Аталанта" пропускает 2 гола в концовке и отдает ПСЖ путевку в полуфинал ЛЧ
-
"Бешикташ" интересуется двумя игроками сборной России
Лента новостей
-
Стали известны сроки восстановления Кокорина
-
"Ювентус" интересуется защитником "Аталанты"
-
Мануэл Фернандеш высказался о тренерских методах Сёмина
-
"Наполи" сделал "Реалу" предложение по Регилону
-
Новичок "Спартака" Урунов похвастался покупками спустя 8 дней после перехода в московский клуб
-
Официально: Райкович стал игроком "Локомотива"
-
Озил не собирается уходить из "Арсенала"
-
"Локомотив" презентовал третью форму на этот сезон
-
Президент ПСЖ: "Неймар и Мбаппе никогда не уйдут из клуба"
-
Мануэл Фернандеш рассказал, с какими словами у него ассоциируется президент России Путин
-
"Ювентус" предлагал "Барселоне" купить Роналду
-
Фаусто Вера отреагировал на интерес со стороны ЦСКА
-
А все могло бы быть по-другому: "Аталанта" пропускает 2 гола в концовке и отдает ПСЖ путевку в полуфинал ЛЧ
-
1
Куртуа сменил игровой номер в "Реале"
-
Фанаты "Валенсии" устроили акцию протеста против владельца клуба
-
Неймар повторил достижение Месси по обводкам в одном матче ЛЧ
-
"Ливерпуль" презентовал новую гостевую форму
-
1
Туран рассказал, кто считает Роналду лучшим игроком мира
-
ПСЖ вплотную приблизился к историческому рекорду "Реала"
-
Тьяго Алькантара выбирает между "Манчестер Сити" и ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22