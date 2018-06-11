Мануэл Фернандеш: "Роналду не беспокоится о своем будущем"

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Мануэл Фернандеш: "Роналду не беспокоится о своем будущем"Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш высказался по будущему своего партнера по национальной сборной Португалии - форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

"Я не могу сказать что-то новое о Криштиану. Он выглядит очень сосредоточенным. Похоже, он вовсе не беспокоится о своем будущем", - приводит слова 32-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Ракитич высказался о возможном уходе Роналду из "Реала". | soccernews.ru

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