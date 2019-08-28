Мануэл Фернандеш сделал выбор между "Краснодаром" и "Бешикташем"
Бывший полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш определился с новым клубом, сообщает TRT Spor.
По информации источника, португалец решил перейти в "Бешикташ", который предложил ему контракт по схеме "1+1".
Зарплата 33-летнего футболиста в турецком клубе составит 1,1 миллиона евро в год.
Напомним, что на хавбека также претендовал "Краснодар", который ищет усиление средней линии на рынке свободных агентов.
Фернандеш уже выступал за "Бешикташ" с 2011 по 2014 год и выиграл с командой Кубок Турции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2