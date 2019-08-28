Мануэл Фернандеш сделал выбор между "Краснодаром" и "Бешикташем"

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Мануэл Фернандеш сделал выбор между "Краснодаром" и "Бешикташем"

Бывший полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш определился с новым клубом, сообщает TRT Spor.

По информации источника, португалец решил перейти в "Бешикташ", который предложил ему контракт по схеме "1+1".

Зарплата 33-летнего футболиста в турецком клубе составит 1,1 миллиона евро в год.

Напомним, что на хавбека также претендовал "Краснодар", который ищет усиление средней линии на рынке свободных агентов.

Фернандеш уже выступал за "Бешикташ" с 2011 по 2014 год и выиграл с командой Кубок Турции.

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