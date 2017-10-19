Мануэл Фернандеш: "Шансы "Локомотива" на чемпионство - пять процентов"

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Мануэл Фернандеш: "Шансы "Локомотива" на чемпионство - пять процентов"Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш оценил шансы своей команды на победу в чемпионате.

"В процентном отношении у "Локо" на данный момент шансы на чемпионство - 5%. Я - не пессимист, а всего лишь реалист. Впереди - сложнейший отрезок. Может, после "Краснодара" я назову 6%, после ЦСКА - 10%. Посмотрим", - цитирует 31-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Фернандеш высказался о своих невызовах в сборную Португалии. | soccernews.ru

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