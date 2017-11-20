Мануэл Фернандеш: "В матче ЦСКА - "Бенфика" поставил бы на португальцев"

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш сделал прогноз на матч группового этапа Лиги Чемпионов между другой командой из столицы России ЦСКА и лиссабонской "Бенфикой".

"Если бы мне пришлось делать ставку, я бы поставил на "Бенфику", но думаю, что им будет сложно двигаться дальше. Думаю, им придется сложно, а ЦСКА будет доминирующей командой", - цитирует 31-летнего хавбека Noticias ao Minuto.

Напомним, вчера "Локомотив" минимально обыграл "Анжи". | soccernews.ru