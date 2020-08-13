Мануэл Фернандеш высказался о тренерских методах Сёмина

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Краснодара" Мануэл Фернандеш дал оценку экс-тренеру "железнодорожников" Юрию Сёмину.

"Это отличный специалист, которого невозможно не уважать. Помню, было мнение, что у нас с ним конфликт. Всё чушь. Я всегда уважал Сёмина. Его методы работы всегда давали результат", - цитирует португальца "Всё про спорт".

Напомним, что "Локомотив" прекратил сотрудничество с 73-летним Сёминым в мае этого года, не продлив с ним контракт.

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