Мануэл Фернандеш забил шесть голов в Лиге Европы, оба раза сделав хет-трик

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Локомотив" в гостях играет с "Ниццей" (3:2, второй тайм).

Все три мяча у "железнодорожников" забил португальский полузащитник Мануэл Фернандеш.

После этого на счету хавбека шесть мячей в этом розыгрыше турнира.

Стоит отметить, что 32-летний Фернандеш сделал второй хет-трик в Лиге Европы в этом сезоне. Ранее подобное ему удалось в матче группового этапа против "Злина" (3:0).

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