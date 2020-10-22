Мануэль Нойер установил очередное достижение в составе "Баварии"

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Мануэль Нойер установил очередное достижение в составе "Баварии"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер провел свой 200-й матч без пропущенных голов в составе мюнхенского клуба. 

Юбилейной для голкипера стала встреча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов с мадридским "Атлетико" (4:0).

34-летний Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. Всего он провел за мюнхенский клуб 394 матча во всех турнирах и пропустил 288 голов. 8-кратный чемпион Германии, 6-кратный обладатель Кубка Германии, 5-кратный обладатель Суперкубка Германии, 2-кратный победитель Лиги Чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

Не пропустите: "Бавария" прошла во второй раунд Кубка Германии, разгромив клуб из 5-го дивизиона. | http://soccernews.ru
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