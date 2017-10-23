Мануэль Пеллегрини может вернуться в АПЛ

Главный тренер китайского "Хэбэй Чайна Форчун" Мануэль Пеллегрини может вернуться в английскую Премьер-Лигу.

Как информирует 64-летний специалист рассматривается руководством "Лестера" в качестве приоритетной кандидатуры на должность нового наставника команды. Чтобы вернуть чилийца в Англию, где он ранее работал с "Манчестер Сити", "лисы" даже готовы будут предложить ему солидный оклад.

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